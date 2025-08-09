Любомир Дацов за въвеждането на еврото: Не е нужно да мислим само за измами

© Булфото Важни промени, свързани с влизането на България в еврозоната, вече влязоха в сила. Всяка стока задължително трябва да бъде обозначена с две цени – в лева и в евро. Целта е да не се допусне необосновано покачване на цените.



Комисията за защита на потребителите и Антимонополната комисия ще следят за необоснованите повишения на цени. При нарушения търговците с годишен оборот над 10 милиона лева ще бъдат санкционирани и ще бъдат задължени всеки ден, до 7 часа сутринта, да публикуват на интернет страниците си цените на стоките от така наречената "голяма потребителска кошница" — около 500 продукта и услуги. От 8 октомври търговците, които не обозначат цените и в лева, и в евро, ще бъдат глобявани.



Ще успее ли държавата да овладее нелоялните практики? По този въпрос на пряка линия е финансистът и член на Фискалния съвет - Любомир Дацов.



"Идеята не е да се борим с някакви "нелоялни практики" или "спекула". Това е нормалният преход към нова валута. Преминаването от лева към евро изисква двойно обозначение на цените – първо, за да свикнат хората, и второ, за да бъде ясно и прозрачно. След нова година цените ще се променят по естествен начин", заяви той.



Проблемът с обвиненията в спекула създава напрежение и жълти новини, което е трудно да бъде обяснено. Повечето хора и търговци са коректни. Въпросът е, че на регионално ниво, особено при малките търговци и производители, има много неясноти. Би било добре да има организирани групи, които да помагат на бизнеса.



И уточни, че държавата може да инвестира повече в разяснителна кампания и обучение за бизнесите, което да обучи хората и да се подпомогне преходът.



"Не живеем в държава, съставена от престъпници, и не е нужно да се мисли само за борба с измами. Всички тези анализи и препоръки стигат до Министерството на финансите и други ведомства, но дали има обратна връзка — това е друг въпрос. Ако държавата иска да помогне, трябва да организира активна и приложна кампания за обучение. Особено в малките населени места, където производителите и търговците имат нужда от яснота и подкрепа", каза Любомир Дацов.



И даде конкретен пример:



"Например, след нова година ще възникнат много практични проблеми – как да се връща ресто в евро, как да се работи с стотинки и т.н. Ако държавата не създава хаос, проблемите могат да бъдат овладени. Дори и държавните служители трябва да бъдат обучени. Помнете случая с НАП и "минералната вода" — там служител е направил грешка, сравнявайки несъпоставими цени — промоционална и редовна. При сегашните закони подобна грешка би довела до солена глоба, което не е справедливо".



Финансистът обясни, че страната ни определено е закъсняла с разяснителната кампания и подготовката.



На въпрос за въвеждането на нови мерки, с които властите да се борят със спекулата, той отвърна:



"Тези мерки не работят никъде. Много от тях са лобистки. Няма реален механизъм в полза на потребителите. Погледнете социализма – празните магазини и "представителните" магазини за банани по Нова година бяха нещо съвсем друго, и не са доказателство за успешна политика".