|Сменяме левове в евро в 2203 пощенски станции, в 954 от тях ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв
Ремонт и преместване на клонове
В пловдивското село Катуница, където пощата е с пробит покрив, се търси решение за преместване или ремонт.
"Разговаряхме с колегите от Пловдив и с кмета на селото. Имаме неговото одобрение пощата да се премести в общинската сграда. Очакваме и официално потвърждение от кмета на общината. Ако това не се случи, ще търсим варианти за ремонт, защото в малките населени места алтернативи почти няма", коментира Стоилкова.
Тя подчерта, че безопасността на хората е приоритет:
"Важното е жителите да не чакат на опашка с опасност покривът да падне върху главите им."
Как ще работи обмяната?
Обмяната ще се извършва в населени места без банки, като:
суми до 1000 лв. – обмен на момента
суми над 1000 лв. – със заявка, изпълнение за 3–5 работни дни
в 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.
"Нашите служители са опитни и добре познати в малките населени места. Ще ги оборудваме с банкнотоброячни и монетоброячни машини, за да обслужват хората бързо и ефективно", обясни Цветелина Стоилкова.
Сигурност и защита от измами
Според нея, ключова мярка е цялостната охрана на процеса:
"Ще имаме видеонаблюдение с висока резолюция, сигнално-охранителни системи, детектори за фалшиви банкноти. Работим с частни охранителни фирми и МВР, за да гарантираме спокойствието на хората."
Стоилкова предупреди гражданите да не се доверяват на случайни лица:
"Основният ни съвет е прост – обменяйте пари само в пощите. Това е сигурно място, парите идват от обслужващата банка, а не от съмнителни източници. Няма риск да получите фалшиви банкноти."
Тя допълни, че за селата се работи и с кметските наместници:
"Ще проведем срещи с населението, за да обясним как да се предпазят от измами. Освен това ще разпространим листовки, брошури и плакати с важна информация."
Доставка на средства и логистика
"Банкнотите ще се зареждат от обслужващата ни банка, която работи с Българската народна банка. По определени маршрути, с охранителна инкасо компания, ще се извършва зареждането и връщането на средствата", уточни Стоилкова.
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
