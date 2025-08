Собственик на магазини: Услугата за пренастройване на касовите апарати не е евтина

© 50 млн. ще плати бизнесът за пренастройване на касовите апарати, така че да издават бележки в евро и лева.



До 8 октомври те ще бъдат напълно готови, уверяват работодателите.



Според IT сектора проблеми със софтуера няма, но за сметка на това оторизираните сервизи ще срещнат трудности с ръчното му инсталиране в хилядите остарели устройства.



Собствениците на малки магазини имат притеснения относно настройката на фискалните апарати в двете валути. На места това ще стане автоматично, а на други от фирмите по поддръжка ще го правят ръчно. Красимира Бозукова притежава два търговски обекта, обяснява, че касовите и апарати ще бъдат настроени онлайн още днес.



"В момента се работи с касовия апарат, казват ни кога да ъпдейтваме от фирмата. И сме в момент на очакване да се включи вече лева в евро. Автоматично ще бъде да и след това един касов бон трябва да ни излезе, който ние трябва да се обадим на фирмата и те ще ни кажат какво следва. Ние сме до този момент - чакаме касовият бон да излезе", заяви пред БНТ Красимира Бозукова, собственик на магазини.







Услугата обаче не е евтина.



"Цялата тази услуга има сума и примерно, ако имам два магазина, двата магазина ще трябва да платят сумата, не е много малка за нашите магазинчета - 120 лв. е на касов апарат", допълни Красимира Бозукова.



Близо 460 000 са фискалните устройства в България. Бизнесът изчисли колко ще трябва да плати за тяхната префискализация.



"Цената за услугата префискализация е между 50 и 100 лв. в зависимост от вида и типа на фискалното устройство, така че може би в рамките на 50 млн. е общата цена, която бизнесът ще плати. Това е извънреден разход за всеки бизнес. Той не е калкулиран в бюджетите, но отчитайки стратегическата цел - членството в еврозоната, в която целият бизнес е убеден, че ще има повече ползи, отколкото рискове, ние с готовност изпълняваме изискванията", коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.



2 месеца отсрочка получи бизнесът, за да префискализира касовите си апарати за преминаване към еврото. Дотогава КЗП, НАП, БНБ и КФН ще издават само писмени предписания вместо глоби за двойното обозначаване на цените в касовите бележки.



"За нас е голямо облекчение гратисният период, който беше гласуван в Народното събрание до 8 октомври и смятаме, че това е достатъчен срок да бъдат изпълнени всички законови изисквания за фискализиране на касовите апарати, на фискалните устройства и посочване на двете цени на общата цена на касовата бележка в евро и в лева", добави Добрин Иванов.



От IT сектора уверяват, че чисто софтуерно префискализирането не е проблем.



"Проблемът не е сложен, а комплексен, защото има страшно много системи, които трябва да бъдат променени една по една, счетоводни програми. Реално трябва да направят ъпдейт на софтуера на самото устройство и тези, които са по-нови, имат по-бърза връзка и може да се случи, както се случва онлайн, образно казано, докато другите по-бавничко се случва и има чисто логистичен проблем, така да го кажа, но това е решима задача", заяви Доброслав Димитров, председател на БРАИТ.



Техническо предизвикателство е сертифицирането на устройствата от производителите и тяхното пренастройване.



Болшинството от апаратите обаче са от по-старото поколение и не могат да се префискализират онлайн. Пред този проблем се изправят оторизираните сервизи.



"Дали ще изпуснат сроковете, тези предварителните, които са дадени. Колегите, които се занимават с хардуерни устройства, да, най-вероятно ще го изпуснат, но ще го наваксат това нещо. В България продължава да няма истинска софтуерна фискализация, което от години се борим от софтуерната индустрия конкретно", каза още Доброслав Димитров, председател на БРАИТ.



До момента едва 55% от касовите апарати са пренасторени за работа с еврото, твърдят от IT сектора.