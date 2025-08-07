© В полунощ влизат важни промени, свързани с еврозоната. Всяка стока задължително ще е с две цени от утре – в левове и евро. Целта е да не се допусне необоснован скок в цените. Темата в студиото на bTV коментира икономистът Румен Гълъбинов.



"Сега, цените могат и да се върнат, не е казано, че могат да вървят само нагоре, въпреки че от 2020 година, от COVID-19 досега, последните пет години, повечето цени вървят само нагоре – и с евро, и без евро. Това е една глобална тенденция, особено на цените на храните, така бяха и цените на други стоки за масова употреба. Дали след като се установи този нов ред, който е по Закона за еврото, ще имаме и връщане на цени, не мога да кажа, но поне за известно време ще има задържане на цените в търговската мрежа“, каза той.



Икономистът обърна внимание на това, че България и Дания са единствените две държави в Европейския съюз с едно и също ДДС за всичко. По думите му това оказва влияние на ценообразуването.



По думите на Румен Гълъбинов хората не би трябвало да се объркат с цените в евро.



"По-скоро да бъдат ясно, четливо написани, с по-едри цифри нещата, за да могат и по-възрастните хора да не се объркват. Като влезем в еврозоната, шест месеца има право да се обменят свободно левовете в евро, а един месец ще бъде срокът, в който се плаща и в двете валути, т.е. хората сега трябва да свикнат, за да не стане след това да не им е достатъчен този месец“, съветва той.



По думите му е важно регулаторните органи да допринесат за по-добър контрол на цените и да не се стигне до административен произвол, който да попречи на пазара.