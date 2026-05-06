Първите резултати от въздушно-лазерното (LiDAR) сканиране на свлачището край Смолян и Пампорово разкриват значително по-сложна картина на процесите в района. Изследването е извършено от екип на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски“, като са обхванати около 850 декара, включително активната свлачищна зона и прилежащите терени, предаде NOVA.

Анализът показва, че свлачищният процес е многокомпонентен. Чрез LiDAR технологията е създаден високоточен цифров модел на терена, който "премахва“ растителността и позволява детайлно наблюдение на релефа. Данните разкриват ясно изразени зони на откъсване и натрупване, силна морфологична деформация, множество вторични процеси и сериозни промени в дренажната структура на терена. Наличието на неразтопен сняг в част от зоните, особено под дървесната растителност, е повлияло върху качеството на част от данните. Въпреки това учените определят резултатите като изключително ценни за ранния етап на изследването.

Предстои допълнителна обработка, включваща филтриране на облака от точки, анализ на наклони и профили, както и идентифициране на критични зони с потенциален риск. Част от резултатите ще бъдат публикувани като отворени научни данни в платформата Zenodo, разработена с подкрепата на CERN и OpenAIRE.