Украйна и Румъния ще построят мост над река Тиса

© Украйна и Румъния се съгласиха да засилят сътрудничеството си в реализацията на съвместни инфраструктурни проекти, по-специално по отношение на изграждането на мост над река Тиса. Въпросът е бил обсъден по време на срещата на министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко с министъра на външните работи на Румъния Оана-Силвия Цоя, предава РБК-Украйна, като се позовава на правителствено съобщение.



По време на срещата са били обсъдени евроинтеграцията, задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, участието на румънския бизнес във възстановяването на украинската икономика, както и реализацията на съвместни инфраструктурни проекти.



"Украйна и Румъния имат обща визия за бъдещето на нашия регион в Европейския съюз. Ние ценим подкрепата на Румъния по този път и сме решени да координираме още по-тясно усилията си в процеса на придобиване на членство“, отбелязва Свириденко.



Те също така са обсъдили възможностите за разширяване на отбранителното сътрудничество, по-специално съвместното производство. Един от вариантите за такова взаимодействие може да бъде модел, подобен на датския - той предвижда директно финансиране на производството на военна продукция непосредствено в Украйна.



"Отделено внимание на въпроса за привличането на румънски компании в процеса на възстановяване на Украйна. Юлия Свириденко е поканила специален пратеник по въпросите на реконструкцията да дойде в Киев заедно с бизнес делегация за разработване на конкретни проекти“, се посочва в съобщението.