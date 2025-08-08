ЗАРЕЖДАНЕ...
|Украйна и Румъния ще построят мост над река Тиса
По време на срещата са били обсъдени евроинтеграцията, задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, участието на румънския бизнес във възстановяването на украинската икономика, както и реализацията на съвместни инфраструктурни проекти.
"Украйна и Румъния имат обща визия за бъдещето на нашия регион в Европейския съюз. Ние ценим подкрепата на Румъния по този път и сме решени да координираме още по-тясно усилията си в процеса на придобиване на членство“, отбелязва Свириденко.
Те също така са обсъдили възможностите за разширяване на отбранителното сътрудничество, по-специално съвместното производство. Един от вариантите за такова взаимодействие може да бъде модел, подобен на датския - той предвижда директно финансиране на производството на военна продукция непосредствено в Украйна.
"Отделено внимание на въпроса за привличането на румънски компании в процеса на възстановяване на Украйна. Юлия Свириденко е поканила специален пратеник по въпросите на реконструкцията да дойде в Киев заедно с бизнес делегация за разработване на конкретни проекти“, се посочва в съобщението.
