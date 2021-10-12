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Чудо! Билал Бари вкара за Левски, макар и в контрола
Автор: Екип Ruse24.bg 23:54 / 12.10.2021Коментари (0)34
© Dsport.bg
Левски победи Струмска слава с 4:0  в контрола, която се игра на стадион "Виваком Арена Георги Аспарухов". 

Срещата започна по-активно за "сините", които отбелязаха чрез Марин Петков в 5-ата минута. Пет минути по-късно Билал Бари удвои за "сините". Многоходова комбинация между Марин Петков и Димитър Костадинов завърши с гол минута преди почивката.

Второто полувреме бе много спокойно, като първият по-сериозен удар бе дело на Марин Петков в 65-ата минута. Десет минути преди края на срещата Иван Горанов центрира добре отляво, а Ивайло Найденов с глава оформи крайното 4:0.

Левски:  66.Андреев – 91. Михайлович(4.Горанов), 6. Найденов(34. Костадинов), 33. Кордоба(30. Войнов), 22. Галчев(32. Арахангелов) – 89. Краев(41. Александров), 7. Миланов (27.Стоянов) – 20. Костадинов(36. Димитров), 88. Петков(35. Тодоров), 11. Димитров(14. Динев) – 19. Бари(27. Митков).

Старши треньор: Станимир Стоилов

Струмска слава: 1. Петър Маринов (99. Симеонов), 91. Борис Иванов, 71. Томас Добрев, 3. Румен Сандев(4. Аврамов), 77. Никола Борисов, 11. Денислав Мицаков(жк)(14. Щерев), 5. Мартин Костов, 8. Георги Янев (88. Тунгаров), 9. Александър Аспарухов, 2. Борислав Николов - к, 10. Милислав Попович

Старши треньор: Владимир Димитров
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