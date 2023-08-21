Повикаха Боруков в националния отбор за мача срещу Иран

© Ruse24.bg Селекционерът на българския национален отбор Младен Кръстаич обяви имената на 25 футболисти, повикани за предстоящия приятелски мач срещу Иран (7 септември, стадион "Христо Ботев“, Пловдив) и гостуването срещу Черна гора в квалификация за Евро 2024 три дни по-късно.



Прави впечатление повиквателната за нападателя на Арда Преслав Боруков.



Ето и пълния списък с повикани играчи:



Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Димитър Митов (Сейнт Джонстън)



Защитници: Петко Христов (Специя), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Димо Кръстев (Катандзаро), Валентин Антов (Монца), Алекс Петков (Шльонск), Иван Турицов (ЦСКА-София), Виктор Попов (Черно море), Патрик-Габриел Галчев (Левски)



Полузащитници: Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Илия Груев (Вердер), Андриан Краев (Левски), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Иван Йорданов (Лудогорец), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт), Никола Илиев (ЦСКА 1948)



Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Спарта Прага), Преслав Боруков (Арда).