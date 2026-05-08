На добър час на новото правителство, пожелавам им успех - ние, българските граждани, очакваме бързи резултати, очакваме да бъдат изпълнени не само предизборните обещания, ами и това, което по-рано от трибуната заяви вече премиерът Румен Радев. Това бяха първите думи на президента Илияна Йотова, след като правителството на Радев положи клетва в парламента, предаде репортер на ФОКУС.

"Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви да бъдат посланията от Народното събрание. В нито едно от изказванията по време на дебата за избора на новия кабинет нямаше оспорване на програмата, която представи "Прогресивна България" - ще бъде приет редовен бюджет и най-важното, което чух аз, е, че още в понеделник ще бъдат входирани законопроекти с мерки срещу покачването на цените и изменения в Закона за съдебната власт", каза тя.

По отношение на структурата на кабинета "Радев" тя заяви:

"Новите министри ще заварят много подводни камъни, които са заложени през годините. Трябва да започнат работата си с един много сериозен анализ какво заварват и ситуацията, която виждат, за да се предприемат както дългосрочни, така и краткосрочни мерки. Аз познавам една немалка част от вече министрите на България, работила съм с тях в различно качество и те имат професионалния багаж зад себе си, имат и куража да управляват", допълни държавният глава.

Йотова обяви, че към министрите, които познава и с които е работила, няма резерви.