Обнародваха в Държавен вестник 52-ото Народно събрание да избере Румен Радев за премиер и да състави правителство. Това става ясно с 2 указа на президента Илияна Йотова с номера 151 и 152.
Те гласят:
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Възлагам на кандидата за министър-председател Румен Георгиев Радев да състави правителство.
Издаден в София на 7 май 2026г.
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Петдесет и второто Народно събрание да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.
Издаден в София на 7 май 2026 г.
