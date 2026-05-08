Обнародваха в Държавен вестник 52-ото Народно събрание да избере Румен Радев за премиер и да състави правителство. Това става ясно с 2 указа на президента Илияна Йотова с номера 151 и 152.

Те гласят:

На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Възлагам на кандидата за министър-председател Румен Георгиев Радев да състави правителство.

Издаден в София на 7 май 2026г.

На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Предлагам на Петдесет и второто Народно събрание да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.

Издаден в София на 7 май 2026 г.