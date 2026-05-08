В понеделник от "Прогресивна България" ще предложат за законопроект по най-наболелия проблем - галопиращите цени.

"Очаквам пълноценен дебат и експедитивни решения", каза лидерът на ПБ Румен Радев от парламентарната трибуна.

В понеделник ще се предложат и текстове за изменения в Закона за съдебната власт, стана ясно още от речта му.

"Първо да променим закона и тогава да започне процедурата по подмяна на ВСС и Инспектората, иначе ще получим още от същото. Имаме подробна всеобхватна визия за укрепване върховенството на закона и ще внасяме поетапно нашите предложения за законодателни инициативи", каза Радев.

Бюджет 2026

Румен Радев обеща да сложат "край на експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът на ПБ е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъци и рязане на социални разходи. Радев определи това като "изключително трудна задача", по която ще набележат конкретни мерки, но след детайлен анализ на финансовото състояние на България и скрития дефицит.

"След анализа за спирането на финансови средства ще може да кажат колко и какъв дълг ще се тегли и какво предстои и какво ограничаване на разходите ще се направи", уточни той.