Софийска районна прокуратура внесе протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийски районен съд спрямо д-р Станимир Хасърджиев, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис, актьора Росен Белов бившия легионер Симеон Дряновски, които са подсъдими за общо 17 престъпления. Това съобщиха от държавното обвинение, предаде Zdrave.net

След внесен обвинителен акт срещу четиримата на 04.05.2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд измени мерките за неотклонение на д-р Хасърджиев и Михайлидис от "задържане под стража“ на "парична гаранция“, а на Белов и Дряновски – от "домашен арест“ на "парична гаранция“. На Станимир Хасърджиев бе определена гаранция в размер на 60 000 евро, а на останалите трима – по 10 000 евро.

Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки за неотклонение на четиримата подсъдими и на 07.05.2026 г. внесоха протест в Софийски градски съд, информират от там. Те поискаха от съда също така на четиримата подсъдими да бъдат наложени и забрани за напускане на страната.

Михайлидис, Белов, Дряновски и Хасърджиев са подсъдими за това, че на 08.09.2025 г. в жилище на ул. "Русаля“ в гр. София, са извършили блудствени действия с лице от същия пол, като за това са употребили сила – вързали са пострадалия с кожени колани и с въже, припомнят от прокуратурата.

Дряновски и Хасърджиев освен това са подсъдими за принуда, Михайлидис и Хасърджиев се привлечени към наказателна отговорност за държане на различни наркотични вещества. Бившият гръцки модел е обвинен също и за държане на огнестрелно оръжие в нарушение на установените законови правила.

Актьорът Росен Белов е обвинен и за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, за част от които са използвани непълнолетни лица.

Бившият легионер Симеон Дряновски е подсъдим и за държане на наркотични вещества, и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси без надлежно разрешително.

Станимир Хасърджиев пък, освен престъпленията, извършени в съучастие, е обвинен и за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от заразни болести, предавани по полов път. Той е с обвинение и за разпространение на порнографски материали.

Делото срещу четиримата обвиняеми ще продължи по общия ред на 02.06.2026 г. в Софийски районен съд.