Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов

© Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за убийството на кап. Марин Маринов. Това потвърдиха от държавното обвинение за "Фокус".



Производството е образувано, след като бившият депутат от НДСВ и адвокат Минчо Спасов сезира и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов за извършеното престъпление.



За "Фокус" Спасов допълни, че прокурор Русалина Михайлова е изпратила документите към НСлС, а разследването е разпределено на следовател Ясен Тодоров.



Припомняме, че през март кап. Маринов беше убит от танков снаряд, който беше изстрелян по сградата на ООН в Ивицата Газа. Маринов работеше за хуманитарната организация.



Месец време отне на официален Тел Авив да признае вината си, след като още в началото отричаше армията да е виновна.



ООН директно обвини израелската армия в извършеното престъпление, а МВнР на България в лицето на Георг Георгиев пък прие първоначалната версия на Израел за невиновност и каза, че ще настоява за компенсации от Ивицата Газа.