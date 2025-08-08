Фон дер Лайен призова Израел да преразгледа плана си за Газа

© Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е поредният европейски лидер, който се присъедини към осъждането на израелските планове за Газа. Тя заявява, че "решението на израелското правителство да продължи военната си операция в Газа трябва да бъде преразгледано“, предава The Guardian.



"В същото време трябва да бъдат освободени всички заложници, които са държани в нечовешки условия. Хуманитарната помощ трябва да има незабавен и безпрепятствен достъп до Газа, за да достави това, което е спешно необходимо.



Тя добавя:



"Сега е необходимо прекратяване на огъня".