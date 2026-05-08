Телешкото месо е ценено не само заради високото си съдържание на протеини, но и заради специалната си форма на желязо — хемово желязо. То се абсорбира много по-добре от желязото от растителни източници. Освен това, проучванията показват, че говеждото месо в диетата може да подобри усвояването на нехемово желязо от зеленчуци, зърнени храни и бобови растения. Степента на този ефект обаче зависи от състава на диетата, предаде Zdrave.to.

Това е особено важно за хора с риск от анемия или с ниски нива на феритин. Следователно, малко количество говеждо месо в смесена диета може да действа като подобрител на усвояването на микроелементи.

Пилешко: Тъмното месо е по-богато на микроелементи от гърдите

Пилешките гърди традиционно се считат за най-подходящия за диета вариант, но не винаги имат най-доброто съдържание на микроелементи . Тъмното месо, като например бутчето, съдържа повече желязо, цинк и витамини от група В. Това е така, защото тези мускули са по-активни и изискват повече кислород и ензими. Разликата в калорийното съдържание обаче не е толкова значителна, колкото се смята, стига диетата да е балансирана.

Пуйката е известна с високите си нива на триптофан, есенциална аминокиселина, която се превръща в серотонин в организма. Серотонинът влияе върху настроението, стреса и когнитивните функции и служи като прекурсор на мелатонина , хормона на съня. Наличността на триптофан за мозъка зависи от състава на диетата: тя се влияе както от други аминокиселини, така и от приема на въглехидрати.

Свинско месо: Един от най-добрите източници на витамин B1

Свинското месо често е подценявано, но е един от най-богатите източници на тиамин (витамин B1). Този витамин играе ключова роля в превръщането на въглехидратите в енергия и поддържането на нормалната функция на нервната система. Дефицитът на тиамин може да доведе до умора, раздразнителност и нарушена концентрация.

За разлика от много други видове месо, свинското съдържа много по-големи количества тиамин. Следователно, включването на свинско месо в умерени количества в диетата ви може да помогне за поддържане на енергийния метаболизъм.

Агнешко: Съдържа повече омега-3 мастни киселини от други червени меса

Агнешкото се различава от другите видове червено месо по състава си на мастни киселини. Това е особено забележимо при месото от животни, хранени с трева, което има по-висок дял на омега-3 мастни киселини. Тези мазнини са свързани със сърдечно-съдовото здраве и намалените възпаления. Въпреки че съдържанието на омега-3 в агнешкото е по-ниско от това на мазната риба, то се откроява сред другите видове месо в това отношение.

Важно е да се вземе предвид не само видът месо, но и методът на готвене. Пърженето, особено на силен огън или до образуване на тъмна коричка, може да доведе до образуването на потенциално вредни съединения в месото – хетероциклични амини и полициклични ароматни въглеводороди. Редовната консумация на тези съединения е свързана с неблагоприятни последици за здравето. По-щадящите методи на готвене – печене, задушаване и готвене на пара – запазват хранителната стойност на продукта, без да произвеждат значителни количества от тези вещества.