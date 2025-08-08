ANSA: Тръмп иска Рим да е домакин на срещата му с Путин, обади се на Мелони

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обърнал към италианския премиер Джорджа Мелони по време на телефонен разговор дали Италия би приела да бъде домакин на тристранната среща в Рим, в която да участват руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски, съобщават източници на ANSA.



Мелони е отговорила, че Италия ще се съгласи, след което държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъди идеята с представители на Франция, Германия, Великобритания, Украйна и Финландия. Според източниците на италианската агенция, Зеленски е подкрепил предложението.



Същите източници обаче твърдят, че Москва няма да се съгласи срещата да се проведе в Рим, защото смята, че Италия е твърде благосклонна към Киев.



Fox News съобщи по-рано, че срещата на президента на Тръмп с руския президент Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник, 11 август. Едно от обсъжданите места за среща на лидерите е Рим.



Руски източник е заявил пред ТАСС, че срещата няма да се проведе в ЕС и че Обединените арабски емирства или Турция се разглеждат като най-вероятни места.



Путин все още не е поел ангажимент за среща със Зеленски, но Кремъл заяви, че той и Тръмп са се споразумели да се срещнат през следващите дни, като най-обсъждана дата в медиите е 11 август.