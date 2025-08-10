Фон дер Лайен: Дипломацията и натискът върху Русия ще доведат до мир

© Приветстваме усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна, написа в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в подкрепа на решението на Тръмп да разговаря с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август.



"Дипломацията, съчетана с постоянния натиск върху Русия, е начинът, по който ще постигнем справедлив и траен мир. Такава, която зачита суверенитета на Украйна и жизненоважните интереси в областта на сигурността както на Украйна, така и на Европа", обясни фон дер Лайен.



"Фокус" припомня, че днес Sky news съобщиха, че Белият дом обмисля да покани и Володимир Зеленски на срещата между Тръмп и Путин в петък.