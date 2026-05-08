В ранните часове на 7 май 2026 г., около 01:25 часа, полицейски екип от Второ РУ – Русе е изпратен в град Мартен след сигнал от граждани за нарушаване на нощната тишина, съобщи полицията.

На място униформените са установили силна музика, идваща от частен имот, както и две лица в двора, които демонстративно пренебрегнали присъствието на органите на реда. После едното от лицата, установен впоследствие като мъж на 35-години, след като излязъл пред имота отказал да представи документ за самоличност и проявил агресивно и арогантно поведение спрямо полицейските служители.

Той осъществил физически контакт с униформените, опитвайки се да ги изблъсква с тяло и при последвалото задържане оказал активна и яростна съпротива, вследствие на което двама полицейски служители са пострадали. Наложило се е задържането и на друг мъж на 26 години, който по време на задържането на 35-годишния се е намесил с опит да възпрепятства действията на полицейските служители.

Случаят е документиран във Второ РУ, като е образувано бързо производство за престъпление по чл. 325, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.