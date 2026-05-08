На 12 май от 18:00 ч. в Художествена галерия – Русе ще бъде открита изложба на Цвятко Сиромашки – автор, който превръща материята в носител на емоция и смисъл, съобщиха от галерията.

Експозицията включва както утвърдени творби, така и нови произведения, създадени специално за галерийното пространство. В тях се преплитат различни пластове на време и усещане, а зрителят е поканен да открие собствената си връзка с тях.