Служители на ОП "Паркстрой" започнаха зацветяването на Вазата в Парка на младежта.

Специалистите по озеленяване вече са подготвили основата, върху която ще бъдат наредени над 35 000 цветя. Тазгодишният дизайн е дело на ландшафтния архитект Виолета Койнова, която залага на съчетанието от зелено и сиво, акцентирано с червено и жълто.

Предвидено е оформянето на 7 фигури с два вида растения – алтернантерии и цинерарии. За нуждите на композицията ще бъдат използвани алтернантерии със зелени и червени листа, а сребристобелия оттенък на русенската емблема ще придадат цинерариите.

Слънчевият жълт цвят ще внесат различни видове копривки, а ефектът на пъстър килим ще бъде допълнен от мини вариантите на цветето кана. От ОП "Паркстрой" планират декоративната конструкция да бъде завършена до 24 май, при благоприятни метеорологични условия. Основното желание на екипа е Вазата да бъде готова в началото на сезона на абитуриентските балове.