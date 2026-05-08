На 9 и 10 май (събота и неделя) Русе ще бъде домакин на 42-рото издание на международния турнир по стрелба с лък "Дунавски стрели“. В престижната надпревара, която ще се проведе на стадион "Дунав", се очаква да се включат над 140 състезатели от България, Румъния и Кипър, съобщи Общината.

Състезанието ще обхване различни възрастови категории – мъже и жени, под 21 години, под 18 години и 50+, както и разнообразни формати – индивидуални, смесени отборни и отборни дисциплини. Участниците ще премерят сили в категориите олимпийски стил, компаунд, гол лък и традиционен лък.

Организатор на турнира е Спортен клуб "Джамбо-2006“ със съдействието на Община Русе и Българската федерация по стрелба с лък. Събитието е утвърдена част от международния календар на този динамичен и атрактивен спорт.

Състезателната програма на 9 май започва в 9 ч. с официално откриване, след което са предвидени прострелка и квалификации в две сесии. В рамките на деня ще се проведат квалификационните кръгове, елиминациите, както и финалите при смесените отбори и отборните дисциплини. Предвидено е и награждаване на категориите без елиминации и на отборните формати.

На 10 май надпреварата продължава от 12 ч. с елиминации и финали във всички дивизии и възрастови групи. Официалното награждаване на призьорите ще се състои от 15 ч. Победителите в индивидуалните дисциплини от първо до трето място във всички категории ще получат медали и предметни награди, а в отборните класирания ще бъдат отличени с медали за първо, второ и трето място.