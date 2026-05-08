Галерии, музеи и градски пространства ще се превърнат в жива карта на съвременното изкуство между 16 май и 15 юни 2026.

След пилотното си издание през 2025 г. Фестивалът за съвременно изкуство се завръща в Русе в разширен международен формат. Инициатор и основен организатор на събитието е Художествена галерия - Русе, която развива фестивала като платформа за съвременно изкуство в региона.

От 16 май до 15 юни 2026 г. Русе и регионът ще бъдат домакини на едномесечна програма, която излиза извън традиционните изложбени пространства и се разгръща в различни точки на града. Галерии, музеи, публични и индустриални локации се включват като места за създаване и представяне на изкуство, в пряк диалог с контекста, в който възниква.

Фестивалът обединява български и международни артисти, селектирани след отворена покана, привлякла 68 проекта от 17 държави. Селекцията включва основна и видео програма, представящи широк спектър от съвременни художествени практики, включително изложби, видео арт, пърформанс, аудио-визуални формати и нови медии.

Официалното откриване ще започне на 16 май от 16:00 ч. в Художествена галерия - Русе, след което между 17:00 и 21:00 ч. ще се разгърне в няколко ключови локации в града - Блок 14, Екомузей с аквариум, Дом Канети и Флотската кула. Публиката ще има възможност да се движи между различните пространства и да преживее фестивала като динамична карта на съвременното изкуство в реално време. Пълната програма на фестивала е достъпна тук.

Паралелно с изложбената програма фестивалът включва богата съпътстваща програма от уъркшопи, лекции, прожекции и срещи с артисти, насочени както към професионална аудитория, така и към широка публика, включително деца и млади хора.

Част от събитията ще се проведат и извън Русе - в Попово, Исперих, с. Нисово и с. Басарбово, с което фестивалът разширява достъпа до съвременно изкуство и извън големите културни центрове.

Темата на изданието - "Пространство“ - изследва начина, по който средата се преживява, трансформира и преосмисля чрез съвременните художествени практики. Проектите са създадени в диалог с конкретни локации и контексти, което превръща града в активен участник в художествения процес.

Фестивалът за съвременно визуално изкуство - Русе 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ по програма "Създаване и разпространение - големи проекти“.

За Фестивала за съвременно изкуство - Русе:

Фестивалът е международна платформа за създаване, представяне и разпространение на съвременно изкуство, която позиционира Русе като активна културна сцена и създава устойчива среда за развитие на съвременни художествени практики в България.