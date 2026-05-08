Разкрит извършител на умишлено повреждане на автомобил в село Долно Абланово. На 5 май т.г., около 20:10 часа, в полицията е постъпил сигнал от жител на село Долно Абланово, който съобщил, че е установил повреда по личния си автомобил.

По негови данни, докато се намирал в дома си, чул шум отвън. След като излязъл на улицата, констатирал, че е счупено страничното огледало на автомобила му с марка Suzuki. Потърпевшият забелязал и две непознати лица, които се отдалечавали от района.

На място незабавно бил изпратен полицейски екип, който в хода на проведените оперативно-издирвателни действия е установил предполагаемия извършител – 26-годишен мъж от Русе. По предварителни данни нанесената материална щета възлиза на около 500 евро. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. Разследването продължава.