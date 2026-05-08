Вчера, около 16:28 часа, в Русе е възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. "Свети Спиридон“, в района след кръстовището с ул. "Калнъ дере“, в посока Индустриален парк – Русе.

Според първоначално документираните данни лек автомобил BMW, управляван от 25-годишен водач, при движение с несъобразена скорост не е съобразил поведението си с широчината на пътното платно и радиуса на десен завой.

Вследствие на това автомобилът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал челно с насрещно движещ се лек автомобил Lancia, управляван от 60-годишен мъж. При удара е пострадал водачът на втория автомобил.

Той е бил транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до УМБАЛ "Канев“ – Русе, където след медицински преглед са му установена наранявания класифицирани като лека телесна повреда - фрактура на ребро и охлузвания в областта на главата. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни. Произшествието е документирано от екип на пътна полиция.