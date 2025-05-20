Илиан Илиев обяви пълната група за предстоящите приятелски мачове

© PFC Cherno more Националният селекционер на България - Илиан Илиев, обяви пълната група от играчи за предстоящите приятелски мачове срещу Кипър и Гърция. Националите приемат островната държава в Пловдив на 6-и юни, а 4 дни по-късно гостуваме в южната ни съседка.



Ето и пълния списък:



Вратари:



Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (Септември)



Защитници:



Християн Петров (Хееренвеен), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)



Полузащитници:



Андриан Краев (Каса Пиа), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Илия Груев (Лийдс), Иван Йорданов (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Станислав Иванов (Арда), Илиан Илиев (ЦСКА София), Станислав Шопов (ЦСКА София), Светослав Ковачев (Арда)



Нападатели:



Лукас Петков (Елверсберг), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (Лудогорец), Алекс Колев (Левски), Владимир Николов (Славия)