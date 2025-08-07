Новини
Белият дом отхвърли твърденията на Кремъл, че е договорена среща между Тръмп и Путин
Автор: ИА Фокус 21:23Коментари (0)79
©
Белият дом отхвърли твърденията на Кремъл, че е била договорена среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като мястото за провеждането й е било определено. Представител на Белия дом е заявил пред ABC News, че мястото все още не е определено и че президентът Путин трябва да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, за да може да се състои срещата с Тръмп – нещо, за което Кремъл досега не е проявил готовност. "Президентът Тръмп е готов да се срещне с президента Путин, когато и където това е удобно за президента Путин“, е заявил представителят на Белия дом. "Но това трябва да се случи, когато президентът Путин е готов да се срещне с президента Тръмп.“

Съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви по-рано в четвъртък, че "среща между Путин и Тръмп (ще се състои) в следващите дни“, добавяйки, че "работата по срещата на върха вече е започнала“, съобщи Кремъл.

Ушаков заяви, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е повдигнал идеята за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски, но предстоящата среща ще бъде само между Тръмп и Путин, съобщи Кремъл.

Уиткоф беше в Москва в сряда, преди крайния срок, поставен от Тръмп на Русия да сключи мир с Украйна или да се изправи пред тежки санкции.

Путин обяви: Среща със Зеленски е възможна, но трябва да бъдат създадени определени условия

"Мястото на срещата между президентите на Руската федерация и Съединените щати, Владимир Путин и Доналд Тръмп, е договорено и Кремъл ще информира за него по-късно“, заяви Ушаков по-рано.

Въпреки че не бе разкрито конкретно място, Ушаков намекна, че Русия има "много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме такива събития“, пише американската медия.

"Един от тях е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще вземем решение, но това ще бъде едно от най-подходящите, доста подходящи места“, посочва Ушаков според ABC News.

Зеленски заяви в четвъртък, че Украйна и Европа трябва да участват в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна, която започна през февруари 2022 г., когато силите на Путин нахлуха в Украйна.

"Войната се води в Европа, а Украйна е неразделна част от Европа – ние вече водим преговори за присъединяване към ЕС“, написа Зеленски в публикация в X. "Следователно Европа трябва да бъде участник в съответните процеси.“

