|Белият дом отхвърли твърденията на Кремъл, че е договорена среща между Тръмп и Путин
Съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви по-рано в четвъртък, че "среща между Путин и Тръмп (ще се състои) в следващите дни“, добавяйки, че "работата по срещата на върха вече е започнала“, съобщи Кремъл.
Ушаков заяви, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е повдигнал идеята за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски, но предстоящата среща ще бъде само между Тръмп и Путин, съобщи Кремъл.
Уиткоф беше в Москва в сряда, преди крайния срок, поставен от Тръмп на Русия да сключи мир с Украйна или да се изправи пред тежки санкции.
Путин обяви: Среща със Зеленски е възможна, но трябва да бъдат създадени определени условия
"Мястото на срещата между президентите на Руската федерация и Съединените щати, Владимир Путин и Доналд Тръмп, е договорено и Кремъл ще информира за него по-късно“, заяви Ушаков по-рано.
Въпреки че не бе разкрито конкретно място, Ушаков намекна, че Русия има "много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме такива събития“, пише американската медия.
"Един от тях е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще вземем решение, но това ще бъде едно от най-подходящите, доста подходящи места“, посочва Ушаков според ABC News.
Зеленски заяви в четвъртък, че Украйна и Европа трябва да участват в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна, която започна през февруари 2022 г., когато силите на Путин нахлуха в Украйна.
"Войната се води в Европа, а Украйна е неразделна част от Европа – ние вече водим преговори за присъединяване към ЕС“, написа Зеленски в публикация в X. "Следователно Европа трябва да бъде участник в съответните процеси.“
