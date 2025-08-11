© Илюстративна снимка Две верижни катастрофи на магистрала "Хемус" до София тази сутрин, има пострадал. Това казаха за "Фокус" от Столичната дирекция на вътрешните работи.



Един от инцидентите е при км 2 на аутобана преди София. При него има един пострадал.



В същото време на малко разстояние от катастрофата е станала втора. По първоначални данни в нея са участвали също три моторни превозни средства.



Движението е затруднено. Шофирайте внимателно!