Две верижни катастрофи на магистрала "Хемус" до София тази сутрин, има пострадал
Автор: Петър Дучев 09:22Коментари (0)121
Две верижни катастрофи на магистрала "Хемус" до София тази сутрин, има пострадал. Това казаха за "Фокус" от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Един от инцидентите е при км 2 на аутобана преди София. При него има един пострадал.

В същото време на малко разстояние от катастрофата е станала втора. По първоначални данни в нея са участвали също три моторни превозни средства.

Движението е затруднено. Шофирайте внимателно!

