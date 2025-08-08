ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор помете дете, изскочило на пътя, в Разградско
Инцидентът станал около 12.20 часа на 7 август в град Кубрат. Момчето пътувало в буса с 51-годишния си дядо. Мъжът спрял превозното средство пред дома си и тръгнал да отвори вратата към двора. Момчето слязло внезапно от другата страна на буса и хукнало към дядо си.
В същия момент по пътя преминавал "Фолксваген Голф“, шофиран от 21-годишен мъж от село Тетово, който блъснал изскочилото пред него дете. Пострадалото момче е транспортирано в Спешен център – Кубрат, където след преглед е установено счупване на таза без разместване.
Настанено е в МБАЛ-Разград под наблюдение. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
По случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с чл.342, ал.1 от НК.
