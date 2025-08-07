Жена се вряза в патрулка на голямо кръстовище в Русе

© Автомобил се вряза в полицейска патрулка на голямо кръстовище в Русе.



Инцидентът е станал тази вечер на бул. "Христо Ботев", при Симовата мелница.



Жена е шофирала лекия автомобил. Пред нея имало друго МПС, който преминал през кръстовището, а тя не успяла да спре навреме. Патрулката е била с включена сигнализация и е отивала към сигнал.



Участниците в ПТП-то са били транспортирани до болница за преглед. Няма тежко пострадали.