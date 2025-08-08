Потребителите очакват цените у нас да се покачват, а финансовото им състояние да се влошава

© Потребителите очакват тяхното финансово състояние да влоши в следващите месеци. Това показват последните данни на Националния статистически институт.



Потребителите имат негативна обща оценка за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията за следващите 12.



По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.



Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите 12 се засилват.