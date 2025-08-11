Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове

© Пазарът на храни на едро е стабилен. Няма сериозни ценови скокове в хранителните продукти. Това посочи на брифинг председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов.



По думите му увеличение с по няколко стотинки има при домати, краставици, свинското и пилешкото месо, както и млякото. "За седмица са поевтинели стоки като диня, праскови, моркови, масло и кашкавал", допълни Иванов.



"Продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие, имаме пазар, който се влияе само от климатични фактори, които са си чисто пазарни. Имаме добро пазарно равновесие точно спрямо месец август. Имаме изменение в потребителската кошница с 1 лев за една седмица - от 97 на 98 лева", каза още той.