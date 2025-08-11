ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
В публикация от страницата си в фейсбук той сподели личен случай от посещение в супермаркет, при който установил значително разминаване между цените на етикетите и сумата, начислена на касата.
"По-рано днес минах през магазин за 2 постни вафли и 1 протеинов бар. Видях цените – вафлите по 1,39 лв., протеиновият бар на промоция – 1,79 лв. Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна“, разказа Иванов.
След проверка на касовата бележка той установил, че цената на протеиновия бар е била различна от тази на етикета, като на място забелязал и други подобни несъответствия.
"Намерих служител, обясних разминаването и ми върнаха разликата. Всичко отне не повече от 5 минути“, уточнява той.
Христо Иванов подчерта, че този случай е показателен за нуждата гражданите да бъдат активни и да реагират, когато правата им са нарушени, дори и при малки суми:
"Правото се брани всеки ден – с дела, а не с мрънкане под носа.“
28-годишният Христо Иванов управлява собствен бизнес в областта на научноизследователската и развойна дейност. Работил е и в Европейския парламент в Брюксел, преподавал е на студенти като стажант-преподавател за един семестър в УНСС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 660
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: