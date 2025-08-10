Рибари предупреждават: Очаква ни двойно поскъпване на рибата, ако това се случи

© Драстично увеличение в таксите на рибарите с повече от 50%. Това е скок в цената за първи път от 15 години. Яни Янулов е трето поколение рибар и днес оглавява рибарско сдружение "Несебър“. Категоричен е, че и в морето трябва да има правила.



"От една страна ще е добре за нас, защото няма да има бракониери. От друга страна това разделение между любителския и стопанския риболов малко не се приема от колегите. И контролът върху тях трябва да е много по-голям за уловения улов, защото те имат определения, което е до 3 или до 6 килограма на любител", каза Яни Янулов пред Bulgaria ON AIR.



От Министерството на земеделието твърдят, че средствата ще се използват за повече проверки, по-добър контрол и опазване на рибните ресурси.



За издаване на безсрочно разрешително за любителски риболов ще се заплаща 50 лв. вместо 20 лв.



Таксата за маркиране на мрежени и немрежени риболовни уреди се увеличава от 2 лв. на 7 лв.



За стопански риболов на миди и скариди се обособяват две отделни такси



За стопански риболов на миди тя ще е в размер на 450 лв., а за стопански риболов на скариди - 200 лв.



Очакван ефект от новите такси – над 3 млн. лв. годишно, при разходи за ИАРА под 70 хиляди.



"В крайна сметка тези приходи, които ще се влеят, дано да бъдат целево насочени, да се упражнява повече по-голям контрол", заяви Яни Янулов.



Тези дни морето е бурно и рибарите стоят на брега. Веселин Колев се готви за есенните пасажи. Новите такси, по думите му са приемливи, но рибарите имат по-сериозни проблеми - забрана за риболов в зона до 1 морска миля от брега.



"Тези забрани, които трябва да се отменят, особено сега и есента. Ни очакваме лефер, паламуд да хващаме, чернокоп, а като има тази забрана, ние не може да хващаме такава риба", даде пример рибарят от Несебър Веселин Колев.



Рибарите предупреждават – ако таксите скочат, това ще се отрази и на цените в магазините и на пазара.



"И рибата ще стане почти двойна цена, ако се вдигнат лицензите", предупреди Веселин Колев.



Малките рибари се борят за оцеляване, държавата – за устойчиво управление и контрол. А общият улов зависи не само от морето, но и от правилата, които го пазят.