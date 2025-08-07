Бомбена експлозия уби двама полицаи и рани 14 души в Пакистан 

© Най-малко двама полицаи бяха убити, а 14 души бяха ранени при експлозия на мощна импровизирана крайпътна бомба, която удари полицейско превозно средство днес в бившия бастион на пакистанските талибани в северозападен Пакистан, близо до границата с Афганистан, съобщиха официални лица, цитирани от Tanjug.



Нападението е станало в град Уана, в района на Южен Вазиристан, съобщи началникът на местната полиция Адам Хан.