Стрелба в Македония, има жертва и ранени
Автор: Георги Кирилов 17:06
© Х
Един човек е убит, а четирима са ранени, включително непълнолетно момиче при стрелба, станала днес около 12:30 часа местно време на кръстовището между улиците "Илинденска" и "Благоя тоска" в Тетово, пише МКД. 

По първоначална информация въоръжения сблъсък е бил между лица от две превозни средства, по време на което е настъпило пътнотранспортно произшествие, след което колите са напуснали мястото, едното от които се е насочило към улица 113, а другото в неизвестна посока. 

"Превозното средство, насочило се към 113 е лек автомобил Ford Fiesta с татуирани регистрационни номера. От проверката е установено, че става въпрос за нерегистриран регистрационен номер на същото превозно средство, собственост на лицето Е.М. (19) от с. Гайре. На кръстовището е открит и лек автомобил "Фолксваген Голф", собственост на Ф.Р. (46) от Тетово, а вътре в превозното средство е открит един починал човек с огнестрелни рани. За събитието е сформиран екип, който се ръководи от дежурен прокурор в ОЙО-Тетово и екип от СВР-Тетово. "В момента разследваме", казаха от МВР. 

Ранени са едно непълнолетно момиче, което е в Клинична болница – Тетово, други двама мъже са прехвърлени като спешни случаи в клиничния комплекс "Майка Тереза" в Скопие, както и един пешеходец.


10.08.2025 Откриха тяло на мъж на гръцко пристанище
10.08.2025 Шестима ранени при масова стрелба в Балтимор, сред тях е и 5-годишно момиченце
момиченце
10.08.2025 Откриха тялото на изчезналия в Охридското езеро български водолаз
09.08.2025 Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изтезания на баща си и мащехата си: 10-годишно момиче умиря само в болница в Аризона
07.08.2025 Спасиха българин от удавяне в Бяло море
07.08.2025 Бомбена експлозия уби двама полицаи и рани 14 души в Пакистан 
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
21:30 / 08.08.2025
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
21:30 / 08.08.2025
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
15:15 / 08.08.2025
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
15:15 / 08.08.2025
Разбиха "криптоферма" в селски имот край Велико Търново, полицията води разследване
10:07 / 08.08.2025
Разбиха "криптоферма" в селски имот край Велико Търново, полицията води разследване
10:07 / 08.08.2025
След влизането на двойните цени: Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
11:30 / 08.08.2025 
След влизането на двойните цени: Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
11:30 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
16:07 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
16:07 / 08.08.2025
Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
11:27 / 08.08.2025
Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
11:27 / 08.08.2025
