Шестима ранени при масова стрелба в Балтимор, сред тях е и 5-годишно момиченце

© Шестима души бяха ранени, включително 5-годишно момиче, при "масова стрелба" в квартал на Балтимор в събота вечер, съобщи полицията.



Стрелбата е избухнала малко преди 20:50 часа, когато хора близо до кръстовището на авенютата Spaulding и Queensberry, са се събрали навън, за да се хранят, заяви пред репортери на пресконференция в събота вечерта комисарят на полицията в Балтимор Ричард Уорли, пише ABC News.



5-годишното момиченце е било простреляно в ръката. "За щастие, не изглежда нараняването ѝ да е много сериозно", каза Уорли.



38-годишен мъж е в критично състояние, по информация на полицията в Балтимор. Другите жертви са 23-годишна жена и трима мъже на 32, 33 и 52 години.



Полицията не е разкрила никакви подробности за заподозрения в стрелбата.



"В момента имаме малко информация. Всичко, което знаем, е, че има множество изстреляни изстрели и множество жертви", каза Уорли.



Той каза, че изглежда хората са се събрали отвън и са яли раци. "И изглежда някой току-що е открил огън", допълни той.