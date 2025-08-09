ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изтезания на баща си и мащехата си: 10-годишно момиче умиря само в болница в Аризона
Живот, изпълнен със страх и насилие Ребека, ученичка в началното училище, е била подложена на постоянни побои от 32-годишния си баща, Ричард Даниел Баптист, и 29-годишната му партньорка, Анисия Уудс.
Според свидетелства, тя е молила учителите си да не я пускат да се прибере вкъщи и в един момент е скочила от прозореца на втория етаж. Според свидетелства, тя е молила учителите си да не я пускат да се прибере вкъщи и в един момент е скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга.
На 27 юли полицията е намерила детето в безсъзнание на магистрала в Холбрук. Първоначално е била откарана в местна болница, а след това в Детската болница във Финикс, където е починала сама на 30 юли. Лекарите установили тежка черепно-мозъчна травма, недохранване, обширни синини и загуба на нокти, като приписват състоянието й на "ужасни изтезания“.
Бащата и партньорката му са арестувани и са обвинени в убийство от първа степен, отвличане и три случая на малтретиране на деца. Две от тях са свързани с малтретирането на двете по-малки сестри на Ребека, които вече са под държавна закрила. Двойката е задържана с гаранция от един милион долара.
Новият полицейски доклад, публикуван от ABC15 Arizona, съобщава, че семейството е живяло в палатка без постоянен достъп до електричество и се е къпало, използвайки пластмасови чаши. Като наказание, децата били задължавани да ходят или тичат около имота.
Училището Empower College Prep твърди, че е контактувало 12 пъти с Агенцията за закрила на децата в Аризона (DCS) между ноември 2023 г. и януари 2024 г., като е съобщило за явни следи от малтретиране по тялото и лицето. Службата признава само пет обаждания и твърди, че само едно от тях е отговаряло на критериите за разследване.
Директорът на училището, Брайън Холман, заявява, че са постъпили поне още 20 сигнали от други институции и че DCS никога не е обяснила защо останалите сигнали не са довели до намеса. Той подчертава, че всеки сигнал е съдържал "ясни и видими признаци на малтретиране и продължаващо насилие“ над Ребека и нейните сестри.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 677
|предишна страница [ 1/113 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: