Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изтезания на баща си и мащехата си: 10-годишно момиче умиря само в болница в Аризона
Автор: ИА Фокус 15:11Коментари (0)40
©
Трагедията на 10-годишната Ребека Баптист в Аризона шокира САЩ, а полицейския доклад разкрива ужасяващи подробности за малтретирането, на което е била подложена преди смъртта си, както и за многократните предупреждения, които са били игнорирани от властите, предава Live 5news.

Живот, изпълнен със страх и насилие Ребека, ученичка в началното училище, е била подложена на постоянни побои от 32-годишния си баща, Ричард Даниел Баптист, и 29-годишната му партньорка, Анисия Уудс.

Според свидетелства, тя е молила учителите си да не я пускат да се прибере вкъщи и в един момент е скочила от прозореца на втория етаж. Според свидетелства, тя е молила учителите си да не я пускат да се прибере вкъщи и в един момент е скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга.

На 27 юли полицията е намерила детето в безсъзнание на магистрала в Холбрук. Първоначално е била откарана в местна болница, а след това в Детската болница във Финикс, където е починала сама на 30 юли. Лекарите установили тежка черепно-мозъчна травма, недохранване, обширни синини и загуба на нокти, като приписват състоянието й на "ужасни изтезания“.

Бащата и партньорката му са арестувани и са обвинени в убийство от първа степен, отвличане и три случая на малтретиране на деца. Две от тях са свързани с малтретирането на двете по-малки сестри на Ребека, които вече са под държавна закрила. Двойката е задържана с гаранция от един милион долара.

Новият полицейски доклад, публикуван от ABC15 Arizona, съобщава, че семейството е живяло в палатка без постоянен достъп до електричество и се е къпало, използвайки пластмасови чаши. Като наказание, децата били задължавани да ходят или тичат около имота.

Училището Empower College Prep твърди, че е контактувало 12 пъти с Агенцията за закрила на децата в Аризона (DCS) между ноември 2023 г. и януари 2024 г., като е съобщило за явни следи от малтретиране по тялото и лицето. Службата признава само пет обаждания и твърди, че само едно от тях е отговаряло на критериите за разследване.

Директорът на училището, Брайън Холман, заявява, че са постъпили поне още 20 сигнали от други институции и че DCS никога не е обяснила защо останалите сигнали не са довели до намеса. Той подчертава, че всеки сигнал е съдържал "ясни и видими признаци на малтретиране и продължаващо насилие“ над Ребека и нейните сестри.

Още по темата: общо новини по темата: 677
07.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
предишна страница [ 1/113 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
20:24 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
14:04 / 07.08.2025
Актуални теми
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Световна черна хроника
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: