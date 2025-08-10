Новини
Бурята в Небраска взе жертва и остави хиляди без ток 
10:01
©
Един човек беше убит, а друг беше сериозно ранен, след като силни бури удариха източната част на Небраска. Стотици затворници бяха преместени заради повреди в два блока, съобщиха местните власти, цитирани от Tanjug.

Ураганни ветрове със скорост около 130 км/ч събориха дървета, които счупиха пътническо превозно средство, което уби жена на място, докато пътникът получи животозастрашаващи наранявания, каза началникът на пожарната във Ватерло Травиз Харлоу.

Бурята също причини големи материални щети в източната част на Небраска, като ураганни ветрове събориха дървета, повредиха покриви и събориха електропроводи, оставяйки хиляди хора без ток.


