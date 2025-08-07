© Вулканът Килауеа на Хаваите започна да изригва отново за 30-ти път за по-малко от година, продължавайки да бъде сред най-активните вулкани в света.



Хавайската вулканична обсерватория (HVO) към Геоложката служба на САЩ съобщи, че фонтаните от лава са достигнали височина от 45 до 90 метра.



Според обсерватория изригването е продължило над 9 часа.



