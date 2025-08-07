Новини
NYP: И Тръмп има условие за срещата си с Путин
Автор: ИА Фокус 20:23Коментари (0)46
Президентът Тръмп ще се срещне с руския президент Владимир Путин само ако руският му колега се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски, твърди New York Post. "Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се състои срещата“, е заявил пред The Post представител на Белия дом. "Все още не е определено мястото.“

В четвъртък Москва заяви, че Москва и Вашингтон са се споразумели "по принцип“ да проведат среща на четири очи между Путин и Тръмп – часове след като последният заяви, че все още не е сигурен дали Кремъл "го подслушва“.

"Беше постигнато принципно споразумение за провеждането на двустранна среща на върха в близките дни, тоест среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп“, заяви помощникът на Путин Юрий Ушаков, твърдейки, че това е станало "по предложение на американската страна“.

Всъщност Белият дом не е потвърдил двустранна среща, нито я е споменал по време на пресконференция в сряда, на която говори за възможна тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна. Все пак Тръмп не беше прекалено оптимистичен относно перспективата за тристранна среща на брифинга, като отбеляза, че "вече е бил разочарован“ от обещанията на Москва да постигне мир.

Още по темата:
07.08.2025 Путин намекна за възможно място за срещата с Тръмп
07.08.2025 Кремъл: Путин и Тръмп ще се срещнат 
07.08.2025 CNN: Тръмп призова екипа си бързо да подготви срещите с Путин и Зеленски
05.08.2025 "Очаквайте по-нататъшни стъпки": Медведев отново заплаши Запада
05.08.2025 "Извънбрачната дъщеря" на Путин се оплаква от баща си, който е убил "милиони" и "разрушил" живота й
01.08.2025 Путин: Разочарованието на Тръмп идва от прекомерните очаквания
