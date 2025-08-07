ЗАРЕЖДАНЕ...
|NYP: И Тръмп има условие за срещата си с Путин
В четвъртък Москва заяви, че Москва и Вашингтон са се споразумели "по принцип“ да проведат среща на четири очи между Путин и Тръмп – часове след като последният заяви, че все още не е сигурен дали Кремъл "го подслушва“.
"Беше постигнато принципно споразумение за провеждането на двустранна среща на върха в близките дни, тоест среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп“, заяви помощникът на Путин Юрий Ушаков, твърдейки, че това е станало "по предложение на американската страна“.
Всъщност Белият дом не е потвърдил двустранна среща, нито я е споменал по време на пресконференция в сряда, на която говори за възможна тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна. Все пак Тръмп не беше прекалено оптимистичен относно перспективата за тристранна среща на брифинга, като отбеляза, че "вече е бил разочарован“ от обещанията на Москва да постигне мир.
