ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп се отказа от плановете си за тристранни преговори с Путин и Зеленски
"Руският президент Владимир Путин не трябва да се среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да се състои лична среща между лидерите на САЩ и Русия". Това заявява президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в разговор с журналисти в Овалния кабинет.
"Не, той [Путин] не трябва, не“, подчерта Тръмп.
По този начин Тръмп опроверга информацията на ABC News и The New York Post, че Путин трябва да проведе преговори със Зеленски, преди да се срещне с него. Руският лидер допускаше възможността за разговор с украинския президент, но подчертаваше, че за това трябва да бъдат създадени определени условия.
Продължавайки диалога си с журналистите, Тръмп отбелязва, че лидерите на Русия и Украйна биха искали да се срещнат с него и че той ще направи всичко възможно, за да "спре кръвопролитието“.
"Не ми харесва дългото чакане“, добавя американският президент.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3443
|предишна страница [ 1/574 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: