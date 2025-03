Легендата Рикиши призова българската звезда в кеча Русев: Върни се в WWE, синко

© thesportster.com Мегазвездата от близкото минало в кеча Рикиши, който е един от откривателите на българската машина за победи в развлекателния спорт - Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от WWE и "Миро" от AEW, призова балканския кечист да се върне в Световната федерация по кеч.



Това се случи в неговия подкаст "Off the top", видя "Фокус".



"Върни се у дома", започна ветеранът думите си по адрес на Миро.



"Той е изпитал вибрациите в AEW, получил е парите си. Сигурен съм, че това може би са били най-лесните пари, които някога е правил, графикът не е като този на WWE. Но понякога не става въпрос за пари. Става дума за атмосфера. Искаш да работиш в атмосфера, в която се чувстваш като "Нямам търпение да отида на работа“, коментира още роденият в Сан Франциско 59-годишен кечист.



"В края на краищата, най-доброто, което виждам за Миро е, че той трябва да си е у дома в WWE, защото той е просто страхотен, страхотен кечист. Той може да бъде страхотен актив за компанията като "хийл" (лош персонаж) или "бейбифейс" (добър персонаж). Така или иначе WWE прегърнаха Миро, Русев тогава. Това е защото неговата работа, неговата работна етика е за там, това е неговото място. Всичко, което прави е чудесно. Така, че, ако ме слушаш, Миро, това е твоят треньор, това е твоят наставник. Време е да се върнеш у дома, сине, време е да се прибереш у дома", завърши Рикиши.



Припомняме, че Миро се състезава в най-голямата кеч компания в света (WWE) в периода от 2010-а до 2020-а година. По време на пандемията от коронавирус обаче българинът и още около 30 кечисти бяха освободени от WWE.



Пловдивският атлет обаче не се отказа, подписвайки с най-проспериращата верига в развлекателния спорт - All Elite Wrestling - AEW. Той бе част от нея между 2021-а и 2024-а година, а преди месец бе освободен от компанията на милиардера Тони Кан.



За последно Миро взе участие на събитието "SuperSlam III" в края на февруари. Той бе организиран от QPW (Qatar Pro Wrestling), която е най-силната федерация в Близкия изток.



Тя направи 2 мегашоута в Катар (21-и и 22-и февруари), в които участие взеха легендарни кечисти като Долф Зиглър, Миро/Русев, Боби Лейшли, Алберто дел Рио, Джиндъл Махал, Мик Фоли, Енцо Аморе и други.



Интересното е, че основен партньор на организаторите за мегашоутата "SuperSlam III" бяха TNA (Total Impact Action). Това е една от трите най-големи кеч компании в света - веднага след WWE и AEW.



На едно от тях Миро игра с легендата Алберто дел Рио. Двамата направиха уникален двубой, който бе спечелен от мексиканеца чрез дисквалификация.