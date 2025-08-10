Христо Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 държавни имота за година

© Facebook Явно лицемерието е заразно. Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство - 138. Това каза депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.



Гаджев добави още, че общо за една година правителствата на Радев са продали 262 държавни имота.



"Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?", попита той.



"Фокус" припомня, че по-рано Радев каза: "Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените е закона за държавната собственост в навечерието на отпуските".