Корнелия Нинова: Правителството убива златната си кокошка

© Правителството убива златната си кокошка. В България съществуват хиляди методики, наредби, правилници, инструкции за каквото се сетите. Но за пръв път в българската история се появява инструкция "Какво да правим, ако КПК нахълта в офиса ни". Това пише лидерът на "Непокорна България" в своя Фейсбук профил.



"Неправителствени и работодателски организации инструктират фирмите как да реагират, ако върху тях се стовари държавната бухалка", пише още Нинова.



По думите ѝ бизнесът у нас се самоорганизира срещу мерките на правителството за борба със спекулата.



"Бизнесът, тези които произвеждат БВП, се стягат за война с правителството. Гръбнакът на българската икономика са малките, средни и семейни фирми. Без тях няма работни места, няма данъци в бюджета, няма пари за пенсии, болници и социални плащания. Щом тези фирми се самоорганизират срещу управляващите, проблемът е сериозен. Мнозинството на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и "ДПС - Ново Начало" в стремежа си да овладеят всичко, да подчиняват или унищожават фирмите на хората, убиват златната си кокошка", пише Нинова.