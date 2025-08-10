Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Автор: Екип Ruse24.bg 09:40Коментари (0)71
©
Обещано-изпълнено. Само 23 лева за ток на месец! Успяхме да подпишем всички договори и програмата вече работи за българските семейства.1500 домакинства имат фотоволтаични панели за електричество и битова гореща вода. Това обясни в социалните мрежи енергийният министър Жечо Станков.

"Част от системите произвеждат енергия, а първите средства за изграждане бяха изплатени миналата седмица", каза още той и допълни, че това е реалното решение за дългосрочна защита на българските потребители. 

"Соларни панели и батерия до 5 kW са равни на 23 лева сметка за електричество ˂ 168 лева, плащани без инсталация", подчерта енергийният министър. 

Станков каза, че скоро ще посети някои от домакинствата, участвали по програмата.

Още по темата: общо новини по темата: 950
10.08.2025 Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09.08.2025 Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
08.08.2025 Корнелия Нинова: Правителството убива златната си кокошка
08.08.2025 Кабинетът облекчава земеделците при сключването на еднодневни трудови
договори
07.08.2025 "Да, България": Министерският съвет бяга от отговорност и прехвърля топката на Народното събрание
06.08.2025 "Магазин за хората" ще има 3-ма шефове, първият обект отваря на есен
предишна страница [ 1/159 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
21:30 / 08.08.2025
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
15:15 / 08.08.2025
Разбиха "криптоферма" в селски имот край Велико Търново, полицията води разследване
Разбиха "криптоферма" в селски имот край Велико Търново, полицията води разследване
10:07 / 08.08.2025
След влизането на двойните цени: Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
След влизането на двойните цени: Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
11:30 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
16:07 / 08.08.2025
Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
11:27 / 08.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Огромен пожар гори край Сунгурларе
Световна черна хроника
Кабинетът "Желязков"
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: