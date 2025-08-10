Новини
Правителството отговори на Радев за държавните имоти
Автор: Екип Ruse24.bg 12:24Коментари (0)31
©
На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г..

Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на МС от 07.08.2025г. е изпратено до Народното събрание.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИСЕЛОВА,

На основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България, приложено изпращаме Решение № 536 на Министерския съвет от 2025 г., с което се предлага на Народното събрание (НС) да разгледа и одобри Програма за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение № 289 на Министерския съвет от 8 май 2025 г. (Програмата), както и да приеме решение, с което до одобряването ѝ да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.

Предложението, приетата Програма да се разгледа от НС, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия в обществен интерес.

През последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни.

С приетата програма, МС си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.

За целта беше изискана информация, която и към настоящия момент е в процес на попълване и детайлизиране по вид, местонахождение, документна обезпеченост и други характеристики на имотите. Индикативният списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала e базиран на подадена от ведомствата и областните управители първоначална информация, отразена в раздел "Изходни данни“ на Програмата. Необходимо е да се уточни, че отпадналата необходимост е изходна информация от преценката на субекта, който я предoставя. Дали такъв имот или права върху него ще удовлетворят друга публична потребност е последващ процес, който ангажира общини, публични предприятия и ведомства. Индикативната бройка подлежи на постоянна актуализация и систематизация, с оглед на коректното отразяване и прецизиране на окончателната информация.

Пълнотата на тази информация ще даде възможност на настоящото и следващи правителства ефективно и с необходимия обществен контрол да управляват такива активи, за задоволяване на обществени потребности и нуждите на общини, ведомства и институции, както и при предоставяне на публични услуги, обезщетения при отчуждителни действия и разпореждане в предвидените от закона случаи.

Самата Програма няма самостоятелни управленски или разпоредителни последици и при всяка една от формите на управление се съобразява с действащите към момента закони.

Извършваните и към момента действия по управление и разпореждане от оправомощени лица, са в изпълнение на законите, а не по силата на Програмата и/или списък. Само и единствено законите създават правомощия, ред и правила.

Различните политически интерпретации, мотивират правителството да потърси санкция от НС, за да може да се намери необходимата обществена подкрепа, чрез гласовете на народните представители.

Тази програма е систематизиран израз на правни възможности, предвидени в Конституцията на Република България и законите на страната за управление и разпореждане с недвижими имоти и има значение само с оглед интегриран подход за ефективно и законово поведение, базирано на информираност.

По-рано държавният глава Румен Радев заяви, че правителството се готви да разпродава държавни имоти.

