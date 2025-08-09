Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев

© Фокус Би било добре на фона на румънската криза през 2026 година, българското правителство да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев във всички нейни основни компоненти. Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков във Facebook.



"Настоящият бюджет е компромисен от тази гледна точка, защото кабинетът на Росен Желязков беше избран в началото на годината и трябваше да наваксва както време, така и да прави различни компромиси при сформирането и стабилизирането на крехката коалиция.



След политическата стабилизация е време и за фискална, която да премине в стабилност. Достатъчно дълго време думата "стабилност“ беше подигравана и превръщана в плашило за българските граждани", добави още Тома Биков