© WWE Българинът Мирослав Барняшев, извесен като "Русев" в WWE и "Миро" в AEW, записа първи официален успех след завръщането си в Световната федерация по кеч.



Пловдивската канара от мускули срази Отис на шоуто Monday Night Raw, провело се в Охайо, Небраска.



Двамата влязоха в официален сблъсък, продължил точно 6 минути и 17 секунди.



В неговия край Русев приложи хватката си за предаване "The accolade", за да откаже съперника си, който се предаде.



След срещата съотборникът на Отис в Alpha Academy Акира Тозава призова Русев, който първоначално се оттегли, но след това се завърна на ринга и разби и азиатския опонент. Българинът покачи адреналина и се насочи отново към Отис, а след нова хватка за предаване се наложи да влиза подкрепление от страна на стюарди, за да спрат нашенеца.



Припомняме, че на 22-и април българинът се завърна след 5-годишно отсъствие от WWE. За това в България съобщихме, че ще се случи първо от "Фокус"!



Той се появи тогава, шокирайки фенове и публика с нова тематична музика малко след сблъсъка между New Day и Alpha Academy.



Alpha Academy останаха на ринга и бяха разбити от Русев, като Отис беше заключен в хватката за събмишън - The Accolade, което сигурно означава, че Миро ще бъде използван като хийл (лош персонаж).



Русев беше в All Elite Wrestling (AEW), използвайки името Миро след освобождаването си от WWE през 2020 г., но не беше активен от края на 2023 г.