БАБХ започва пръскането срещу комари до 10 дни. Това съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков на извънреден брифинг по-рано днес, предаде Фокус.

Правителството на Росен Желязков обяви тази обществена поръчка в средата на декември, тоест тук имаме забавяне във времето от обявяването на обществената поръчка. При самото публикуване и обявяване тя е структурирана така, че има правни пороци и възможност да бъде атакувана, обжалвана като това се случи в последствие. Оттам цялата процедура бива забавена и опорочена и оттам се създаде този риск за всички нас, най-вече за жителите на Дунавските общини, но и за цяла България, тъй като тази обществена поръчка предвиждаше средства за третиране на комарите в цяла България", коментира Пенков.

И допълва: "В тази създадена вече кризисна ситуация бих искал да отбележа, че това че не "шумях" медийно не означава, че като институция не водихме диалог с МС. Просто предпочетох да говоря, когато вече има резултат. Така или иначе със съвместните ни усилия това, което се случи вчера на последното заседание на МС, ръководен от Андрей Гюров беше взето решение сумата от близо 1 млн. и 300 хил. евро за третиране на комарите да бъде прехвърлена от Здравното министерство към това на земеделието с цел БАБХ да извърши необходимото пръскане в рамките на следващите 7 до 10 дни".

Той увери, че БАБХ разполага с необходимата техника и всички условия, а вече има и финансиране, така че пръскането да започне до 10 дни.

"Това е напълно реално изпълнимо и съм щастлив, че колегите от МС реагираха изключително гъвкаво в тази кризисна ситуация и с радост мога да съобщя на нашите съграждани, че процесът е финансово обезпечен и се надявам, че следващото правителство и БАБХ ще продължат този процес", добави още областният управител.