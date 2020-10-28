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Спортните новини: Днес (5) | Вчера (2)
Русенският рефер Ивелин Занев свири Локо (Пд) - Монтана
Автор: Стойчо Генов 15:39 / 28.10.2020Коментари (0)46
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БФС обяви съдийскатите назначения за всички двубои от 11-ия кръг в Първа лига. Срещата между Славия и Ботев (Пд) бе поверена на Петър Костадинов.

Прави впечатление, че наряд за мача Локо (Пд) - Монтана получи русенският арбитър Ивелин Занев. Той свири в елита едва от миналия сезон. Преди 9 години обаче става печално известен като най-битият наш съдия, след като получава ритници и юмручни удари през целия мач между аматьорските "Велики Преслав" и "Девня", за което дори сезира прокуратурата.

30 Окт 2020 г. Петък 17:00 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев                    

СН: Георги Василев Йорданов     

30 Окт 2020 г. Петък 19:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Монтана 1921

ГС: Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Георги Крумов Виделов     

31 Окт 2020 г. Събота 16:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков                    

СН: Костадин Ангелов Гергинов     

31 Окт 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Берое - ФК Арда

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Антон Симеонов Генов     

1 Ное 2020 г. Неделя 16:45 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ: Петър Григоров Григоров                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

1 Ное 2020 г. Неделя 19:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Милков Гинчев                    

СН: Кольо Димитров Данев     

2 Ное 2020 г. Понеделник 18:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Етър

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Кирил Петков Йорданов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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